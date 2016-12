El corresponsal Xavier Aldekoa, cofundador de la revista 5W, fue entrevistado en La Cafetera de radiocable.com, donde recordó el vínculo directo que se da entre la corrupción en África y nuestros propios paises. En el programa, que colocó el foco sobre África, participó además Mamen Páez, oyente de La Cafetera, que acaba de regresar de Malawi .

Aldekoa, tras “Océano África”, se encuentra en la actualidad embarcado en un nuevo proyecto, trabajando en un nuevo libro (entrevista a partir del minuto 10:50; duración 13:00) que se publicará en 2017 y que le ha llevado a realizar “el recorrido del río Nilo desde la fuente a la desembocadura” para, “a través de ese viaje explicar qué esta pasando y cuál es el contexto en esas riveras”. La zona elegida por este periodista es el río que pasa a través de Sudán del Sur (que ha visto recrudecida su guerra actual), que pasa también por Etiopía (en convulsión total y continuas protestas), y por otras dictaduras como Uganda. “Este año me he centrado en el Nilo y después ya vendrá Congo y Níger”, adelantó.

El viaje condujo a Xavier Aldekoa a Sudán del Sur precisamente cuando se frustraba el acuerdo de paz: “cuando se reunieron los dos líderes de los dos bandos estalló la guerra de una manera que no he visto nunca”. No solo las esperanzas de intentar solucionarlo se derrumbaban “sino que la crueldad y la brutalidad era espectaculares”.-recuerda. “Estuve hablando con mujeres a las que habían violado durante horas y en grupo a apenas 300 metros de la base de las Naciones Unidas”. “No solo te indica la brutalidad sino también la indefensión de miles de personas”. En consecuencia, la población está huyendo y se está convirtiendo en un “país que se está vaciando porque la guerra y la crueldad es brutal”.

Sin embargo, recordó, en África se dan también casos como el de Ghana, donde existe una alternancia política pacífica y democrática: “hay elecciones libres desde 1992 y ha cambiado tres veces de gobierno “. Pero “esa buena noticia no tuvo trascendencia” -lamenta. Aldekoa puso en valor además las protestas en Congo, Etiopía, Zimbabue o Sudáfrica que en su opinión, indican que hay “una juventud que no quiere seguir como hasta ahora y que ve que hay libertad en otros puntos del mundo y también lo reclama”. Aldekoa lo definió como el “despertar de la juventud africana”. Un despertar que reconoce “que puede tener heridas”, pero que “te indica una vitalidad y un deseo de mejorar la vida” por parte de estos jóvenes.

Actualmente el periodista de la Revista 5W y el resto del equipo están realizando un libro de conversaciones (‘Voces’) entre dos generaciones, como Ramón Lobo y Mikel Ayestaran.

MAMEN PÁEZ, VOLUNTARIA EN UN ORFANATO DE MALAWI

Por su parte, Mamen Páez (entrevista a partir del minuto 24:10; duración 07:10), que participa como voluntaria en un orfanato de Malawi, contrastó la experiencia que acaba de vivir con el regreso a Europa en pleno corazón de las navidades: “Un guantazo duro que duele porque no somos conscientes de lo que derrochamos innecesariamente”, lamentó. “Estamos educando en este derroche y esto nos va a costar caro”.

“Andalucía por un mundo nuevo”, la asociación de la que es voluntaria y socia fundadora, trabaja ayudando a una congregación de misioneras, -según explicó: “Les ayudamos en lo que concierne a educación y alimentación, que es lo prioritario”, explicó. Se trata de un proyecto “pequeño, sostenible y con aportaciones de personas anónimas”.

Mamen Páez ha concluido con una petición: “Que se hable de África porque África es futuro y esperanza”.

El programa sometió a debate en la red el tratamiento que dan a la actualidad las portadas de los periódicos del día. El debate puede seguirse a través del Hashtag en Twitter #LaCafeteraOcéanoÁfrica . Pulsa play para escucharlo.

♪ Músicas: Como sabes este es un programa no comercial, sin publicidad. Las musicas que utilizamos, ademas, son todas Creative Commons:



The Gray Havens - Silver

Awakening - Anne Davis

Joshwoodward - I'll Be Right Behind You Josephine

Derek Clegg- I Am There

Derek Clegg - To Lose You

Manny - Plastic Mind

Manny - Stroll On

SlogaN - dripping